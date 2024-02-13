 إزالة 335 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ22 بالمنوفية

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء المرحلة الأولي من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة بلغ 335 حالة تعدي تنوعت بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، مؤكداً الاستمرار بكل حزم في رصد وإزالة كافة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة .

الموجة الـ22 لإزالة التعديات

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ22 لتذليل معوقات العمل أولا بأول، والتصدي لجميع أشكال التعديات على أملاك الدولة بكل شدة وحسم، وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس مع ضرورة التنسيق الكامل مع كل جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

متابعة قرارات الإزالة يوميا

أشار محافظ المنوفية إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يوميا موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة من الموجة، يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات عليها وتطبيق القانون بكل حزم للحفاظ علي هيبة وحقوق الدولة.