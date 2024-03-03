وزيرة الثقافة تشارك في افتتاح الدورة الثالثة من مؤتمر المعهد العالي للنقد الفني

تشارك الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، اليوم، في افتتاح فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر العلمي الذي ينظمه المعهد العالي للنقد الفني برئاسة الدكتورة رانيا يحيى.

يذكر أنّ الدكتورة نيفين الكيلاني الرئيس الشرفي للدورة الثالثة للمؤتمر العلمي للمعهد العالي للنقد الفني الذي يستمر في الفترة من 3 إلى 6 مارس الجاري.

معلومات عن المؤتمر العلمي للمعهد العالي للنقد الفني

يضم المؤتمر في دورته الثالثة 12 جلسة يشارك بها نخبة من الباحثين والمتخصصين في العديد من محاور المؤتمر، وهي «الفن التشكيلي، والسينما، والنقد الأدبي، والطفل والهوية، والسينما والإعلام، والأدب الشعبي والفولكلور، والنقد الموسيقي، والسينما والإعلام، والأدب والمسرح، والأداء الحركي ومحور الملكية الفكرية، والمسرح والهوية»، على أن تعقد الجلسة الختامية للمؤتمر الأربعاء المقبل.