أسامة ربيع: المشروعات الجديدة جعلت قناة السويس نموذجا للخدمات الملاحية

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة في مشروعات تطوير المجرى الملاحي وما يرتبط بها من مشروعات البنية التحتية واللوجستية لتقديم نموذجا واعدا للخدمات الملاحية والبحرية المتكاملة.

وأضاف ربيع خلال مشاركته في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج» الذي تنظمه الأكاديمية العربية للنقل البحري، أن من أبرز مشاريع قناة السويس مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة والذي سيساهم في زيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28%، وذلك بالتوازي مع العمل على تنفيذ خطة بناء وتطوير 3 مراين لليخوت في مدن القناة الثلاث.

ربيع: نسير نحو استراتيجية القناة الخضراء

وتابع ربيع خلال كلمته، أن قناة السويس وضعت أنشطة ومبادئ الاقتصاد الأزرق على قمة أولويات استراتيجيتها الطموحة، حين أطلقت في عام 2020 استراتيجية القناة الخضراء 2030.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تصبو إلى التحول لقناة خضراء تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية للسفن العاملة بين آسيا وأوروبا، مشيرا في هذا الصدد إلى نجاح قناة السويس في خفض 55 مليون طن من الانبعاثات الكربونية والحد من استهلاك الوقود بمقدار 17 مليون طن خلال عام 2023.

تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس عكفت على تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة في مختلف مرافق ووحدات الهيئة، علاوة على بدء نشاط جديد لجمع مخلفات السفن العابرة للقناة السويس بالشراكة مع شركة آنتي بوليوشن اليونانية، لتصبح القناة نموذجًا يحتذى به للممرات الملاحية المستدامة الصديقة للبيئة، باعتراف الجهات والمؤسسات الدولية.