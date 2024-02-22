رئيس هيئة قناة السويس: نسعى لتنويع مصادر الدخل بتنفيذ مشروعات لوجيستية

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع عملائها، واستثمار التقارب لفتح آفاق جديدة للعمل عبر عقد شراكات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال لقائه بالدكتور إجنازيو ميسينا الرئيس التنفيذي للخط الملاحي «MESSINA»، أنّ الهيئة تستهدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور القناة، بإقامة مشروعات لوجيستية وبحرية تخدم حركة التجارة العالمية في المنطقة.

ربيع: زيادة عدد السفن العابرة

وأكد ربيع أنّ هناك علاقات مع الخط الملاحي الإيطالي، تبلورت خلال الآونة الاخيرة في تزايد أعداد السفن التابعة للخط الملاحي عبر قناة السويس، رغم التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر.

وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع «MESSINA»، بحضور الدكتور إجنازيو ميسينا الرئيس التنفيذي للخط الملاحي، والسيد الدكتور ستيفانو ميسينا العضو المنتدب بالخط الملاحي، والقبطان إبراهيم طه رئيس مجلس إدارة التوكيل الملاحي «أوشن إكسبريس»، والدكتور محمد قبطان المدير العام للتوكيل الملاحي «أوشن إكسبريس» وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

إجنازيو ميسينا: نتطلع للاستثمار في قناة السويس

وقال إجنازيو إنه يتطلع لمد جسور التعاون مع هيئة قناة السويس والتنسيق المشترك للعمل في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية بما يعزز من المكانة الرائدة لقناة السويس، ويدعم تحولها لمحور إقليمي لتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف أنّ الشركة تعتزم زيادة أعداد وحمولات السفن التابعة لها للعبور من قناة السويس خلال الفترة المقبلة، ضمن سياسة المجموعة للتوسع في أعمالها واتجاهها لضم وبناء سفن حاويات ذات طاقة استيعابية كبيرة، للعمل على الطرق الملاحية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.