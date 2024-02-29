رئيس هيئة قناة السويس: نعمل على تطوير الترسانات ورفع كفاءتها

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الهيئة حريصة على تحقيق الاستفادة الأمثل من أصولها وتنمية مواردها ضمن استراتيجيتها الطموحة لتنويع مصادر الدخل.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال تفقده اليوم، الترسانات بمحافظة السويس، أنّ ترسانات وشركات الهيئة تمتلك فرصًا واعدة للاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد، وما تمتلكه من مقومات بشرية وفنية: «نعمل على تطبيق استراتيجية شاملة لتطوير الترسانات من خلال إعادة الهيكلة الإدارية والفنية، واعتماد خطط تسويقية جديدة تعتمد على تلبية المتطلبات السوقية، بإدخال أنشطة جديدة للعمل وتطوير قدراتها وإمكانياتها».

رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للشركة

وتفقد مجموعة من مواقع العمل ومنشآت قناة السويس الرئيسية بينها قطاع ورش الشركة المختلفة، ووجه بالإسراع في تنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للشركة.

ووجه برفع كفاءة وتطوير ورشة النجارة، إضافة إلى إعادة تأهيل واستحداث ورشة دهانات الأثاثات، والعمل بالتوازي على تطوير ورش المواسير والحدادة وغيرها.

استمرار أعمال الصيانة

وتابع أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم على الحوض الجاف بالشركة، إذ تستمر أعمال الصيانة للوحدة «St. HELENA» طبقًا لمتطلبات هيئة الإشراف الدولية، كما شملت تفقد الحوض العائم حمولة 55 ألف طن، الذي يستقبل في الوقت الحالي كل من سفينة تزويد الوقود «المجد السعودي» وسفينة الركاب «AYLAH» التابعة لشركة الجسر العربي، لإتمام أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة لتجديد شهادات صلاحية الإبحار.