إزالة 24 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة تنفيذ العديد من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

حملات مكبرة لإزالة التعديات

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز «كوم حمادة - إدكو - رشيد - إيتاي البارود - وادي النطرون» عن إزالة 24 حالة بإجمالي مساحة بلغت 6775 مترا مربعا.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

وشملت حملات الإزالة ما يلي:

- 4 حالات تعد بمساحة 4875 مترا مربعا بكوم حمادة.

- 5 حالات بمساحة 800 متر مربع عبارة عن مباني وأساسات من الطوب الأبيض وشدات خشبية بمركز إدكو.

- 3 حالات بمساحة 455 مترا مربعا عبارة عن شدة خشبية بدون سقف وحوائط بالطوب الأبيض برشيد.

- 10 حالات بمساحة 345 مترا مربعا على حرم أملاك الصرف بإيتاي البارود.

- حالتان على أملاك الدولة بمساحة 300 متر مربع بقرى الخريجين بوادي النطرون.

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على المتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة.