أعلنت نقابة المهن الزراعية بالإسكندرية، عن انخفاض أسعار البلح والتمور والخضار في منافذ نقابة المهن الزراعية بالإسكندرية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل انخفاض أسعار البلح والخضار في منافذ نقابة المهن الزراعية بالإسكندرية وأماكن الشراء، بحسب الإعلان الرسمي اليوم من النقابة.

منافذ نقابة المهن الزراعية بالإسكندرية

وتوجد منافذ نقابة المهن الزراعية بالإسكندرية، بمعرض أهلا رمضان في العناوين التالية:

- منطقة سيدي جابر خلف محطة السكة الحديد.

- معرض كوته بالأزاريطة.

أسعار التمور والبلح في منافذ نقابة المهن الزراعية بالإسكندرية

وبلغت أسعار التمور والبلح في منافذ نقابة المهن الزراعية بالإسكندرية كالتالي:

- كيلو بلح فريحي سيوي 35 جنيها.

- كيلو بلح غزالة سيوي 40 جنيها.

- كيلو بلح بشاير سيوي 50 جنيها.

- كيلو تمر جامبو «طري» سيوي 60 جنيها.

أسعار الخضروات في منافذ نقابة المهن الزراعية بالإسكندرية

كما بلغت أسعار الزيتون والخضروات في منافذ نقابة المهن الزراعية بالإسكندرية التالي:

- كيلو زيتون أسود إسباني 60 جنيها.

- كيلو زيتون أسود دولسي 60 جنيها.

- كيلو زيتون أخضر تفاحي 70 جنيها.

- كيلو بروكلي 15 جنيها.

- كيلو قرنبيط 7 جنيهات.

- خرشوف تصدير وتبلغ قيمة الواحدة 9 جنيهات.