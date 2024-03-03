فحص 117 حالة من الأسر الأكثر احتياجا في قافلة طبية بأسوان

نجحت مديرية التضامن الاجتماعي في أسوان بالتعاون مع جمعية الأورمان، في تنظيم قافلة طبية مجانية وتوقيع الكشف الطبي على 117 مريضًا في عدة قرى ومراكز، تحت إشراف المستشفى الجامعي بأسوان لتقديم الخدمات الطبية للأسر الأكثر احتياجا.

إجراء جراحات للمواطنين

وفي إطار هذه القافلة العلاجية، أجريت الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة للمرضى، وتحملت الجهات المشاركة نفقات انتقالهم ذهابًا وإيابًا وكذلك صرف العلاج الدوائي الذين يحتاجون إليه، فضلاً عن إجراء عمليات جراحية مختلفة، في جراحات العيون وجراحات القلب وتسليم الأجهزة التعويضية للمحتاجين.

من جانبها تواصل جمعية الأورمان مشروعاتها المجتمعية والخيرية في أسوان للسيدات الأرامل والأسر غير القادرة من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وكذلك توفير الدعم الطبي لمرضى القلب والعيون غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، بعد توقيع الكشف عليهم، بالإضافة إلى المساعدات الموسمية مثل لحوم الأضاحي وبطاطين الشتاء وشنط رمضان.

خدمة الفئات الأكثر احتياجا

تأتي هذه الجهود في إطار الرعاية الشاملة التي تقدمها مديرية التضامن بالتعاون مع الجمعية للأسر الأكثر احتياجا في أسوان، وذلك برعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وتعكس هذه المبادرات التزام الجهات المختصة بتحسين الحياة الصحية والاجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المستحقة في المجتمع.