«الأورمان»: التحالف الوطني أحدث طفرة كبيرة في العمل الأهلي

قال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ونائب رئيس جمعية الأورمان الرئيس التنفيذي لمؤسسة مستشفى شفاء الأورمان، إن التحالف الوطني أحدث طفرة كبيرة في العمل الأهلي في مصر من خلال تجميع مؤسسات المجتمع المدني جميعا تحت مظلة واحدة لخدمة الأسر الأكثر احتياجا والنهوض بحياتها من خلال عمل قاعدة بيانات موحدة على مستوى الجمهورية خاصة بالجمعيات والمؤسسات لتجنب التكرار وضمان تكافؤ مساعدات.

التحالف يشمل قاعدة عريضة من الأسر الأكثر احتياجا

وتابع «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مساعدات التحالف تنوعت بين المساعدات المادية والعينية وإقامة المشروعات الصغيرة ومشروعات التمكين الاقتصادي، الخدمات الصحية، القوافل المجمعة، مشيرا إلى أن التحالف عمل على التكامل بين المؤسسات المختلفة من خلال التنسيق الجغرافي بينهم لتشمل المساعدات قاعدة عريضة من الأسر الأكثر احتياجا داخل الجمهورية، حيث يعد العنصر الأساسي للتحالف هو التشاركية بين مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أن تخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدني دل على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل الأهلي حيث تعد تلك المرة الأولى التي يخصص فيها عاما كاملا للاهتمام بالمجتمع المدني والذي مثل حينها دفعة كبيرة لمؤسسات الجمعيات الأهلية للتعاون معا.

كما تقدم الدولة جميع التسهيلات والمساعدات للعمل الأهلي، وذلك يرجع إلى إدراك الدولة بأضلع التنمية الثلاث وهم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأي خلل في أحد تلك الأضلع يمكن أن يسبب مشكلة في مسيرة التنمية.

محمود فؤاد: التحالف الوطني يقدم 30% من الخدمات الطبية

وأوضح أن التحالف الوطني لديه قاعدة كبيرة من الجمهورية، فعلى الجانب الصحي يقدم التحالف الوطني 30% من الخدمات الطبية المقدمة في جمهورية مصر العربية من خلال المستشفيات المنتشرة على مستوى الجمهورية، منها جمعية الاورمان تمتلك مستشفيين على مساحة 60 ألف متر، ومستشفيات شفاء الأورمان في محافظة الأقصر لعلاج سرطان الأطفال وأخرى لعلاج سرطان الكبار، وتقدم خدماتها لـ20 مليون مواطن من أهالي مصر من وسط وجنوب الصعيد لتخفيف معاناة في السفر لتلقي العلاج في القاهرة، وكذلك يوجد مستشفى مدى يعقوب في أسوان ومستشفى الكبد في المنصورة ومستشفى بهية بالقاهرة.

أكد أن تطلعات مؤسسات العمل الأهلي ليس لها حدود ونأمل في المستقبل أن نأسس مشروعات قومية سواء صحية أو إنتاجية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كما يسعى التحالف للتمكين الاقتصادي لصغار المنتجين، ونعمل في الوقت الحالي من خلال مبادرة «600 ألف باب رزق»، والتي تهدف للوصول إلى 600 ألف مشروع صغير في منتصف عام 2024 لتمكين الصغار المنتجين، وكذلك هناك برتوكول بين جمعية الأورمان ومؤسسة أبو هشيمة ووزارة التضامن الاجتماعي وكذلك مبادرة حياة كريمة وكل ذلك يهدف للوصول لأكبر عدد من مشروعات التمكين الاقتصادي.