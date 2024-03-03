بجوائز 200 ألف جنيه.. تفاصيل مسابقة القرآن الكريم رمضان 2024 بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر عن مسابقة حفظ القرآن الكريم، وفهم معانيه ومقاصدة، والتي ستقام فعاليتها خلال شهر رمضان المبارك 2024، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

تفاصيل مسابقة القرآن الكريم

أوضح الشيخ هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، في بيان صحفي أن مسابقة حفظ القرآن الكريم تنقسم إلى 4 مستويات، الأول للمرحلة الابتدائية، ويشمل حفظ 5 أجزاء، والثاني للمرحلة الإعدادية ويشمل حفظ 10 أجزاء، والثالث المرحلة الثانوية والجامعية ويشمل حفظ نصف القرآن الكريم، والمستوى الرابع فهو مفتوح للجميع ويشمل حفظ القرآن الكريم كاملا.

َوتضم المسابقة تفسير وبيان معاني المفردات ومقاصد السور «عم يتساءلون» من خلال كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم «الجزء الثلاثون».

جوائز المسابقة

جوائز المسابقة تقدر بمبلغ 200 ألف جنيه، وسيتم توزيعها في احتفال المحافظة بليلة القدر، حيث تم تشكيل لجنة بمديرية الأوقاف لاختبار المتسابقين بمختلف مدن المحافظة.

آخر موعد للتقديم المسابقة

وأكد السباعي، أن آخر موعد لفتح باب التقديم للمسابقة، هو السابع من شهر مارس الجاري، على أن يكون التقديم بمقر مديرية أوقاف البحر الأحمر وجميع الإدارات الفرعية التابعة لها بكل مدينة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

صورة شخصية، وصورة من الرقم القومي للمتسابق أو صورة الرقم القومي لولي أمره تسلم أمام اللجنة.