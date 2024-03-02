طالبة ابتدائي بمطروح تحصد المركز الأول جمهوريا في مسابقة القرآن الكريم

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فوز الطالبة فريدة محمد المغاوري بمدرسة الروضة الابتدائية في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

دور الأسرة والمدرسة في نجاح الطالبة

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم الطالبة وأسرتها وإدارة المدرسة، مثمنا مجهوداتهم التي انعكست بالتتويج في مسابقة القرآن الكريم، وأه‍مية الدور الإيجابي للأسرة في تحقيق الطالبة بإنجاز غير مسبوق والمساهمة البارزة في ذلك بتوفير الأجواء المناسبة وتحفيزها علي التميز العلمي والتفوق الدراسي.

إنجاز ثقافي ديني

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح جهود توجيه التربية الإسلامية واللغة العربية، بإشراف يسري مجاهد الموجه العام، وفريق العمل المعاون من موجهي المادة والمشرف على الطلاب، وإدارة مدرسة الروضة، وذلك عرفانا للجهد المتميز والأداء الفعال والعطاء الزاخر والذي توج بتحقيق الطالبة لذلك الإنجاز الثقافي الديني، معرباً عن سعادته ودعمه جميع النماذج الطلابية المشرفة من أبناء تعليم مطروح وكافة الموهوبين بجميع الأنشطة التربوية بالإدارات التعليمية.