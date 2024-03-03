«الأوقاف» تعلن أسماء الفائزين من كفر الشيخ في مسابقة «أسرة السيرة والسنة»

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في مسابقة «أسرة السِّيرة والسُّنة» لعام 2024 والتي أطلقتها الوزارة لأول مرة، حيث فازت 3 أسر في المسابقة من بينهم أسرة من محافظة كفر الشيخ مكونة من 3 أفراد، وحصلت على المركز الثالث وجائزة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

أسماء أسرة كفر الشيخ الفائزة في المسابقة

ووفقاً لما كشفت عنه وزارة الأوقاف، فإنّ أسرة كفر الشيخ الحاصلة على المركز الثالث في مسابقة «أسرة السِّيرة والسُّنة» وجائزة مالية قدرها 20 ألف جنيه، هي كالتالي:

- حمادة صلاح عبد الوهاب محمد - إمام وخطيب «أب».

- نهلة محمد محمد غازي غزلان - صيدلانية «أم».

- محمد حمادة صلاح عبد الوهاب - طالب «ابن».

ومن جانبه، قدم الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، التهنئة لأسرة كفر الشيخ الفائزة في مسابقة «أسرة السِّيرة والسُّنة»، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

مسابقة أسرة السِّيرة والسُّنة

كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت في شهر يناير الماضي إطلاق مسابقة «أسرة السِّيرة والسُّنة» لعام 2024 لأول مرة، وتشترط أن يحفظ 3 من أفرادها 100 حديث حددتهم الوزارة، مع فهم معانيها، وقراءة كتاب «في رحاب السيرة النبوية المشرفة» الصادر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب وفهم مضامينه، خدمة للرسول محمد.

جوائز مسابقة أسرة السِّيرة والسُّنة لعام 2024

وحدّدت الوزارة فروع مسابقة «أسرة السِّيرة والسُّنة» كما يلي:

- الأسرة الأولى: 50 ألف جنيه، وشهادة تقدير.

- الأسرة الثانية: 30 ألف جنيه، وشهادة تقدير.

- الأسرة الثالثة: 20 ألف جنيه، وشهادة تقدير.

- عشر جوائز تشجيعية قيمة كل منها 5 آلاف جنيه.

- عشر جوائز تشجيعية قيمة كل منها 3 آلاف جنيه.