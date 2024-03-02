«إسرائيل لها رئيس وزراء واحد».. رحلة سرية تشعل خلاف حاد بين نتنياهو وجانتس

اشتعلت خلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي، كشف عنها تصريح غاضب لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بسبب سفر عضو مجلس الحرب بيني جانتس، في رحلة سرية إلى واشنطن اليوم السبت، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن وسائل إعلام عبرية.

الخلاف على رئاسة الحكومة الإسرائيلية

وكشفت صحيفة «يديعوت إحرونوت» العبرية، أنّ زيارة جانتس إلى الولايات المتحدة، جاءت لحضور عدة اجتماعات مع الإدارة الأمريكية، بدون أن يتم التنسيق مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما اعتبره تجاوزًا لمنصبه ونفوذه.

آمال العالم لإتمام هدنة في غزة

وأضافت الصحيفة، أنّ الزيارة تأتي وسط آمال العالم لإتمام صفقة لتبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وظهور تصريحات عن نفاذ صبر الإدارة الأمريكية من سلوك حكومة الحرب، ونتنياهو على وجه الخصوص.

وعبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن غضبه من سفر جانتس إلى الولايات المتحدة بدون موافقته، بالمخالفة للوائح الحكومية، التي تتطلب من الوزراء تنسيق رحلاتهم مع رئيس الحكومة، بما في ذلك الموافقة على السفر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائلي، إلى جانتس، إن إسرائيل لها رئيس وزراء واحد فقط، حسبما كشفت تسريبات لمقربين من نتنياهو.

وحذر بايدن من أن الحكومة الإسرائيلية ستفقد الدعم الدولي، بسبب استمرار الحرب الذي تجاوزت 4 أشهر، وأسفرت عن ارتقاء 30 ألف فلسطيني، وآلاف المصابين.