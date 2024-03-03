جامعة كفر الشيخ تستقبل نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

استقبل الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، نيابةً عن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الأحد، وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتورة ثناء راضي، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم العالي.

وضم الوفد رؤساء وفرق المراجعين بالهيئة للاعتماد البرامجي لكليات «العلوم، والعلاج الطبيعي، والآداب، وطب الفم والأسنان، والتربية الرياضية».

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو والي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، ومديري وحدات الجودة بالكليات.

رفع جودة العملية التعليمية والسعي للمنافسة الدولية للجامعات

تضمنت الزيارة عقد لقاء مع عمداء الكليات ومديري وحدات الجودة ومنسقي البرامج ومركز ضمان الجودة بالجامعة، لتوضيح وشرح المستجدات في معايير التقدم للاعتماد والترتيبات التي تقوم بها الهيئة لرفع جودة العملية التعليمية، والسعي للمنافسة الدولية للجامعات، ورفع مستوى تنافسية الخريج محلياً ودولياً، كما تم مناقشة تطورات قرارات الهيئة فيما يخص الاعتماد المؤسسي والبرامجي.

ورحّب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بوفد الهيئة في جامعة كفر الشيخ، وأشاد بالتعاون مع الهيئة للوصول للاعتماد المؤسسي واعتماد البرامج، موجهاً الشكر للهيئة على الدعم الفني والأكاديمي الذي تُقدمه للجامعة، متطرقاً إلى دور الجامعة في دعم الكليات المتقدمة للاعتماد على المستوى الفني واللوجستي.

الممارسات التطبيقية والوثائق الخاصة بالاعتماد البرامجي

وقال الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إنّ فرق المراجعة الخارجية ستقوم بزيارة الكليات المتقدمة للاعتماد للوقوف على الممارسات التطبيقية والأنشطة والوثائق الخاصة بالاعتماد البرامجي، وإجراء المقابلات مع جميع الفئات المستهدفة من «قيادات الكليات، والبرامج، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والجهاز الإداري، والخريجين، والأطراف المجتمعية»، بالإضافة إلى تفقد البنية التحتية والمعامل والورش والقاعات التدريسية.

ونوهت الدكتورة ثناء راضي، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم العالي، إلى فخر الهيئة بالجامعات المصرية ومنها جامعة كفر الشيخ والتي تؤدي الخدمات العلمية والبحثية والمجتمعية.

مواكبة متطلبات سوق العمل

ومن جانبه، صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بأنّ الجامعة حريصة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين السمعة المؤسسية والأكاديمية للجامعة لتكون نموذجاً رائداً للجامعات المصرية في التعليم العالي والبحث العلمي والحياة الجامعية والمجتمعية.

وأوضح رئيس الجامعة، أنّ إدارة جامعة كفر الشيخ وفرت كافة الاحتياجات والموارد اللازمة للكليات المتقدمة، لاعتماد برامجها الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.