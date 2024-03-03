جنوب سيناء تروج لزيارة شرم الشيخ في معرض برلين السياحي

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة ستشارك في معرض برلين السياحي، والمقام في ألمانيا خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري، بوفد يضم عددا من رجال الأعمال والمستثمرين السياحيين، وذلك للترويج لزيارة مدينة شرم الشيخ التي حصلت مؤخرا على لقب أفضل مدينة سياحية عالمية آمنة من قبل الاتحاد الإفريقي الآسيوي للتنمية والسياحة والتكنولوجيا.

شرم الشيخ مدينة ذكية صديقة للبيئة

وأعلن «فودة»، فى تصريحات له اليوم، أن تتويج شرم الشيخ كأفضل مدينة سياحية عالمية آمنة يأتي تتويجا للجهود المبذولة على أرض محافظة جنوب سيناء، موضحا أن عددا من المشروعات العملاقة التي تُنفذ على أرض مدينة السلام، وجميعها ملتزمة بالمعايير العالمية في السياحة والضيافة تتناسب مع كون المدينة ذكية وصديقة للبيئة.

شرم الشيخ من أفضل المنتجعات السياحية في العالم

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ لازالت تحتفظ لنفسها بمكانة خاصة لدى سائحي العالم، وهو ما يجعلها أحد أفضل المقاصد السياحية التي يقصدها السياح لقضاء إجازاتهم، لافتا إلى أن شرم الشيخ باتت حاليا واحدة من أفضل المنتجعات السياحية في العالم.