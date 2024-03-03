بدء أعمال رصف طريق «حاذق - أبو بدوي» بمركز بيلا في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن بدء أعمال رصف ووضع الطبقة الأسفلتية بطريق «حاذق - أبو بدوي» بإجمالي أطوال 500 متر وعرض 6 أمتار، ووضع طبقة المازيوت Mco اللاصقة بطريق «حاذق - أبو أرز» بإجمالي أطوال 1250 متراً وعرض 5 أمتار، بمركز بيلا، بمتابعة أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، ضمن خطة مديرية الطرق بالمحافظة بإشراف المهندس عماد علي عثمان، مدير المديرية.

رفع كفاءة وتطوير طرق كفر الشيخ

وأكد المحافظ، استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ تحت إشراف مديرية الطرق بكفر الشيخ، في إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع كافة القطاعات الأخرى.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّه يتم حالياً بدء أعمال الطبقة الأسفلتية الأولى بالطريق الرابط بين قريتي «حاذق» و«أبو بدوي»، ورفع كفاءة الطريق على أعلى مستوى، ووضع طبقة المازوت بطريق قرية «حاذق» وعزبة «أبو أرز»، لخدمة أهالي مركز بيلا، وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والسيارات بالطرق للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة لهم.

مراعاة مناسيب الطرق والميول اللازمة لصرف مياه الأمطار

ومن جانبه، وجّه أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، أحمد عبد الواحد، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، بالتنسيق مع مديرية الطرق بمتابعة أعمال الرصف، وبذل المزيد من الجهد لسرعة إنهاء الأعمال في توقيتاتها المحددة، مع مراعاة مناسيب الطرق والميول اللازمة لصرف مياه الأمطار.