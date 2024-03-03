نائب محافظ القاهرة يؤكد ضرورة تيسير إجراءات الحصول على تراخيص المحال العامة

زار الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، حي الزيتون، لتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومتابعة انضباط وانتظام سير العمل، والتأكد من حصول المواطن على الخدمات المقدمة بكل سهولة، وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة؛ للارتقاء بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

طلبات الترخيص

وأكّد نائب محافظ القاهرة، متابعة موقف الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص المحال العامة، طبقًا لمنظومة الخدمات الإلكترونية، وتيسير الإجراءات المقدمة للحصول على أفضل خدمة، وجهود تعزيز الاستفادة من التحول الرقمي من خلال الشباك الواحد، بما يحقق رضا المواطنين.

خدمة المواطنين

وشدد نائب المحافظ، على موظفي الخدمة، بتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة 154لسنة 2019، الذي يتيح لصاحب الخدمة التعامل مع الشباك الواحد، أو من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، بما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ لتحديث العمل الإداري ضمن رؤية مصر 2030.