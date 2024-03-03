سبب تسمية البحر الأسود.. السر في قاع المياه

يقع البحر الأسود في أقصى جنوب شرق أوروبا، وهو يرتبط بالمحيط الأطلسي من جانب مضيق البوسفور، ويوجد به أعداد بسيطة من الجزر الصغيرة، وقد أطلق اليونانيون عليه في الماضي اسم البحر القاسي بسبب صعوبة التنقل فيه لوجود القبائل المُعادية لهم على شواطئه، وبعد فترة من الزمن تم إطلاق البحر الأسود عليه ما يدعنا للتساؤل حول سبب التسمية.

سبب تسمية البحر الأسود

سُمي البحر الأسود بهذا الاسم لسببين؛ بحسبما ذكره مركز سميثسونيان لتدريس العلوم (SSEC)، السبب الأول هو أن لون مياهه يصبح داكنًا يميل إلى الأسود بسبب العواصف الشديدة في فصل الشتاء، أما السبب الثاني هو أن مياهه تحتوي على كميات وفيرة من كبريتيد الهيدروجين، الذي يغطي الحيوانات والنباتات الميتة في القاع بطبقة سوداء، ما يجعل لون البحر أسود، ونستعرض في السطور التالية بعض المعلومات المهمة عن البحر الأسود:

معلومات عن البحر الأسود