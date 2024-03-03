سبب تسمية البحر الأسود.. السر في قاع المياه
كتب:
آية الله الجافي
06:10 م | الأحد 03 مارس 2024
سبب تسمية البحر الأسود
يقع البحر الأسود في أقصى جنوب شرق أوروبا، وهو يرتبط بالمحيط الأطلسي من جانب مضيق البوسفور، ويوجد به أعداد بسيطة من الجزر الصغيرة، وقد أطلق اليونانيون عليه في الماضي اسم البحر القاسي بسبب صعوبة التنقل فيه لوجود القبائل المُعادية لهم على شواطئه، وبعد فترة من الزمن تم إطلاق البحر الأسود عليه ما يدعنا للتساؤل حول سبب التسمية.
سبب تسمية البحر الأسود
سُمي البحر الأسود بهذا الاسم لسببين؛ بحسبما ذكره مركز سميثسونيان لتدريس العلوم (SSEC)، السبب الأول هو أن لون مياهه يصبح داكنًا يميل إلى الأسود بسبب العواصف الشديدة في فصل الشتاء، أما السبب الثاني هو أن مياهه تحتوي على كميات وفيرة من كبريتيد الهيدروجين، الذي يغطي الحيوانات والنباتات الميتة في القاع بطبقة سوداء، ما يجعل لون البحر أسود، ونستعرض في السطور التالية بعض المعلومات المهمة عن البحر الأسود:
معلومات عن البحر الأسود
- تصُب العديد من الأنهار في البحر الأسود أهمها نهرا الدانوب ودنيبرو.
- اكتسب هذا البحر أهمية كبيرة في الماضي للاعتماد عليه في التجارة الإقليمية.
- يبلغ حجم البحر الأسود حوالي 436,400 كيلومتر مربع، وعمقه يصل إلى 7,218 قدما؛ أي ما يُعادل 2,200 متر.
- هو طريق رئيسي لنقل الطاقة من روسيا وغرب آسيا إلى أوروبا.
- توفر الطبقة العليا من مياهه بيئة مناسبة للحياة البيولوجية، حيث يعيش حوالي 168 نوعًا من الأسماك، و4 أنواع من الثدييات البحرية.
- تُشكل المياه الخالية من الأكسجين نحو 90% من مياه البحر الأسود.