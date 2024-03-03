افتتاح معرضين مؤقتين في الذكرى السادسة لافتتاح متحف تل بسطا بالشرقية

احتفل صباح اليوم، متحف تل بسطا بالمنطقة الأثرية بمدينة الزقازيق بذكرى مرور 6 أعوام على افتتاحه، وذلك بتقديم عرض فرعوني بالتعاون مع إدارة غرب التعليمية، وافتتاح معرضين مؤقتين لعرض مجموعة من مقتنيات المتحف، ونتاج الورش التعليمية والفنية بالمتحف وذلك بالتعاون مع مؤسسة الفن والحياة.

متحف تل بسطا يعد من أهم المزارات الأثرية والسياحية

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن متحف تل بسطا يعد من أهم المزارات الأثرية والسياحية في محافظة الشرقية، حيث يحكي تاريخ المنطقة الأثرية ويعمل على جذب السياحة الداخلية والخارجية، مشيداً بدور متحف تل بسطا بالزقازيق في تنظيم الندوات وورش العمل والمعارض المؤقتة واستضافة الفعاليات التي من شأنها ترسيخ الهوية المصرية والفخر بتراث الأجداد.

افتتاح معرض أثري بالقاعة الرئيسية بالمتحف

بدأت الاحتفالية التي نظمتها إدارة متحف تل بسطا اليوم، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبها عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية عن تاريخ إنشاء المتحف ومحتوياته وإنجازاته عام 2023 ، كما شهدت الاحتفالية قيام طلبة مدرسة على مبارك بتقديم مشهد تمثيلي بالزي الفرعوني.

و تضمنت الاحتفالية افتتاح معرض أثري بالقاعة الرئيسية بالمتحف بعنوان «كنوز متحف تل بسطا» ويضم مجموعة من روائع المتحف من نتاج حفائر مدن وأقاليم محافظة الشرقية عبارة عن «مجموعة من الأواني الكانوبية لحفظ أحشاء المتوفى – قناع من الكارتوناج- مجموعة من لوحات الأفراد في مصر القديمة - مسند رأس من المرمر»، بالإضافة لافتتاح معرض بعنوان «لمسات فنية» يضم مجموعة من اللوحات الفنية من نتاج الورش التعليمية والفنية التي قامت بها أقسام المتحف خلال عام 2023.

وفي نهاية الاحتفال قام إبراهيم حمدي مدير متحف تل بسطا ومنال منير مدير عام منطقة آثار الشرقية بتكريم عدد من الحضور والعاملين بالمتحف، والعاملين بإدارة غرب الزقازيق التعليمية، طلبة المدرسة الذين قاموا بتقديم العرض الفرعوني، بالإضافة لقيام العاملين بالمتحف بتقديم درع لمدير المتحف تكريما لدورة في قيادة المتحف، وفي لفته إنسانيه قام مدير المتحف باستئذان الحضور بالوقوف دقيقة حداد على روح زميلتهم بالمتحف أسرار فرج عبد الحميد والتي وافتها المنية أمس، وكانت من المشاركين في الإعداد للحفل.