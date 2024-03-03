«يضم 599 قطعة أثرية».. متحف تل بسطا يحتفل بمرور 6 سنوات على افتتاحه

يحتفل قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، بالذكرى السادسة لافتتاح متحف تل بسطا بالشرقية، والذى اُفتتح رسميا في منطقة تل بسطا الأثرية يوم 3 مارس 2018، لافتا إلى أن المتحف سُمي بهذا الإسم نسبة إلى المعبودة «باستت»، والتي كانت المعبودة الرئيسية بمنطقة الشرقية.

المساهمة فى حفاظ ‏المجتمع على تاريخه وتراثه

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، فى بيان صحفي اليوم أن متحف تل بسطا بالشرقية يضم 599 قطعة أثرية تعكس تاريخ محافظة الشرقية، وتلقي الضوء على نتاج أعمال الحفائر التي تقوم بها ‏البعثات الأثرية المصرية والأجنبية بالمحافظة بوجه عام، وفي تل بسطا على وجه الخصوص، ليساهم في حفاظ ‏المجتمع على تاريخه وتراثه.

مواعيد الزيارة بمتحف تل بسطا

وفى ذات السياق، أعلن متحف تل بسطا بالشرقية، أن مواعيد زيارة المتحف اليومية تكون من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، موضحا أن سعر تذكرة دخول المتحف للأجانب تبلغ 150 جنيها وللطالب الأجنبي 75 جنيها، فيما تبلغ سعر تذكرة دخول متحف تل بسطا للمصريين 10 جنيهات، وللطلاب المصريين والعرب 5 جنيهات، وتتضمن سعر تذكرة الدخول إلى المتحف رسوم تذكرة منطقة آثار تل بسطا.