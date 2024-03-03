«أبو الغيط»: حرمان الفلسطينيين من المساعدات الأساسية يعد حكما بالإعدام 

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن حرمان الفلسطينيين من المساعدات الأساسية المنقذة للحياة، يعد حكما بالإعدام وعقابا جماعيا، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد «أبو الغيط»، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية المأساة الإنسانية في غزة، بسبب الضوء الأخضر الذي منحته بعض القوى الكبرى لإسرائيل لممارسة العدوان.

الأولوية وقف فوري لإطلاق النار

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن الأولوية الحالية وقف فوري لإطلاق النار، وكذلك نزيف الدم، والحيلولة دون وقوع مجاعة للفلسطينيين في غزة.

واتفق أحمد أبو الغيط مع كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة إعمار غزة، على أن عودة السلطة الفلسطينية ضرورة ملحة لإعادة الإعمار.