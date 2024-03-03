صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة بشأن صلاح بعد رفض ليفربول انضمامه لمعسكر الفراعنة

حالة من الترقب يعيشها الجهاز الفني لمنتخب مصر، في أول معسكر تحت قيادة حسام حسن، بعد توليه المسؤولية خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، في ظل استمرار غموض موقف محمد صلاح من التواجد بسبب الإصابة.

اتحاد الكرة الذي تلقى ردا رسميا من ليفربول، بعد إعلان اسم محمد صلاح ضمن قائمة الفراعنة لمعسكر مارس، حيث رفض الريدز انضمام الفرعون المصري بسبب معاناته من الإصابة التي أبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية، لم يرد بشكل رسمي حتى الآن على قرار النادي الإنجليزي، منتظرا موقف اللاعب من المشاركة مع فريقه قبل انطلاق المعسكر.

صحيفة إنجليزية: اللاعب قد يعود للمشاركة بقميص الريدز

صحيفة إنجليزية فجرت مفاجأة كبرى بعد ساعات من رفض ليفربول انضمام صلاح لمعسكر منتخب مصر بداعي الإصابة، مؤكدة أن اللاعب قد يعود للمشاركة بقميص الريدز في مواجهة سبارتا براج، المقرر لها الخميس المقبل، في الدوري الأوروبي.

صحيفة «the standard» أكد أن اللاعب الذي غاب الآن عن أربع مباريات بسبب مشكلة عضلية بعد أن لعب 46 دقيقة فقط منذ عودته من كأس الأمم الأفريقية، قد يكون جاهزا للعب مجددا بنهاية الأسبوع الجاري.

مشاركة صلاح بعد أيام قليلة من رفض ليفربول انضمامه لمعسكر الفراعنة يوم 2 مارس، سيكون الشرارة الأولى لصدام محتمل بين النادي الإنجليزي وحسام حسن في أول معسكر له في القيادة الفني للفراعنة، خاصةً وأن اتحاد الكرة ينتظر في الوقت الحالي موقف اللاعب من المشاركة مع ناديه، من أجل اتخاذ موقفه بشأن انضمامه للمعسكر، بحسب إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الجبلاية.

منتخب مصر ينتظر موقف مشاركة صلاح مع ليفربول للرد على رفضهم انضمامه لمعسكر مارس

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب نيوزيلندا وديا يوم 22 مارس بالإمارات، حيث يواجه الفائز منهما، الفائز من مواجهة تونس وكرواتيا.

اتحاد الكرة المصري تلقى خطابا رسميا من ليفربول خلال الساعات الماضية، وبعد إعلان قائمة الفراعنة لمعسكر مارس، يؤكدون خلاله صعوبة انضمام محمد صلاح بسبب الإصابة التي يعاني منها، إلا أن مسؤولي الجبلاية قرروا تأجيل الرد على خطاب ليفربول، انتظارا لموقف اللاعب من المشاركة بقميص الفريق الإنجليزي قبل موعد المعسكر.