بدء موسم حصاد بنجر السكر بالدقهلية.. الطن بـ1180 جنيها

بدأ موسم حصاد بنجر السكر 2023 في الدقهلية بمراكزها المختلقة، التي يزرع بها، ومن ضمنها السنبلاوين وأجا، إذ زرعه الفلاحين في أواخر شهر 10 وبداية 11، ويستعد الفلاحون في أول يونيه لحصاده على مدار الشهر كاملا.

بدء حصاد بنجر السكر بالدقهلية

قال عماد محمد الفرجاني مدير المحاصيل السكرية بمديرية الزراعة بالدقهلية لـ«الوطن»، إنه يجري في الوقت الحالي مع بداية شهر يونيو، حصاد محصول بنجر السكر من الأراضي، بعد زراعته في نهاية شهر 10 وأول شهر 11، إذ استمر الفلاحين في زراعته لمدة 7 أشهر.

وأضاف أن محصول بنجر السكر المزروع في أراضي الدقهلية، على مساحة 73 ألف فدان بمختلف المركز التابعة للمحافظة، وتختص كل مساحة بمصنع خاص بالسكر، إذ يجري توزيع ناتج بنجر السكر بالدقهلية على 6 مصانع للسكر، من ضمنها مصنع «الدقهلية، ومصنع الصلاحية، وكفر الشيخ، والنوبرية بالإسكندرية، ومصنع النيل، ومصنع الإسكندرية».

سعر بنجر السكر 2023 بالدقهلية

وأوضح أن سعر طن بنجر السكر وصل هذا العام، إلى 1180 جنيها للطن، ويجري جمعه من الفلاحين بمراجعة مندوب كل مصنع، لينقلوه إلى المصنع، ويبدأ في استخدامه في صناعة السكر.

وأكد أن محافظة الدقهلية تعتبر ثاني أكبر محافظة في زراعة البنجر على مستوى الجمهورية بعد محافظة كفر الشيخ، ويليها محافظة الشرقية، كثالث محافظة في صناعه بنجر السكر.

وأشار أحمد عثمان مالك أحد الأراضي الزراعية لزراعة البنجر بالسنبلاوين لـ«الوطن»، إلى أنه يقوم في الوقت الحالي بتقليع البنجر من الأرض، ليبدأ في تحميله على السيارات: «بعد ما بنقلع البنجر من الأرض، يجري تحميله على العربيات، ليأخذه المصنع، والبدء في صناعة السكر، ويعتبر البنجر في السنبلاوين، أفضل أنواع بنجر السكر والطلب عليه كبير من المصانع».