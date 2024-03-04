احذر هذه الأعراض.. أزمة تهدد أصحاب الأنظمة الغذائية الصحية

بين طيات رغبة عارمة تسيطر على الجميع في العيش بصحة جيدة، يختبئ وحش هائل يسمى اضطراب «أورثوريكسيا»، فهو الخيط الفاصل بين الهوس بتناول الغذاء الصحي أو الاعتدال في الحياة الصحية، إذ يُعرف هذا الاضطراب النفسي بهوسٍ غير طبيعي بالطعام الصحي، ما يُهدد صحة الإنسان الجسدية والنفسية.. ما تفاصيله؟

ما اضطراب أورثوريكسيا؟

لا شك أنّ البعد عن الاعتدال في أي شيء قد يصل إلى حد الاضطراب، حتى وإن كان صحيًا، لذلك فإنّ عدم الاعتدال في الحياة الصحية، يُعد نوعًا من الاضطراب يسمى «أورثوريكسيا»، ويعرف بكونه هوسا مُفرطا بتناول الطعام الصحي، بحسب صحيفة «theclevelandamerican».

يركز المصابون بهذا الاضطراب على جودة الطعام ونظافته، ويصبحون مُسيطرين بشكل مبالغ فيه على نظامهم الغذائي، ومن بين أعراضه، التخطيط الطويل في تحضير وجبات صحية، الشعور بالقلق والذنب عند تناول أي طعام لا يُعد ضمن قائمة الأطعمة الصحية، تجنب تناول أي طعام غير صحي في المناسبات العامة، فقدان الوزن بشكل مقلق ومتزايد، الشعور بالاكتئاب والقلق، قد يصل الأمر في بعض الأحيان العزلة الاجتماعية.

مخاطر اضطراب أورثوريكسيا

سوء التغذية.

هشاشة العظام.

فقر الدم.

جفاف الجسم.

الاكتئاب والقلق.

اضطرابات الأكل الأخرى.

الانتحار.

كيفية الوقاية من اضطراب أورثوريكسيا

من الضروري التركيز على كيفية الابتعاد عن الوصول إلى تلك المرحلة من الاضطراب، بسبب النظام الصحي غير المعتدل، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وعدم التقليل في كميات الطعام بشكل مبالغ به من أجل النزول في الوزن.

التركيز على الصحة العامة، التركيز على الصحة العامة وليس فقط على الطعام، إلى جانب ضرورة طلب المساعدة من طبيب أو معالج نفسي مختص، من أجل المساعدة، وذلك حال الشعور بأي أعراض غريبة قد تشبه اضطراب أورثوريكسيا.