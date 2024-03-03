انخفاض الدولار بالسوق الموازية لـ39 جنيها.. وخبير: تحسن كبير في الاقتصاد قريبا

أكد بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، انخفاض سعر الدولار في السوق غير الرسمية «الموازية» بشكل كبير خلال الفترة الحالية، حتى بات يسجل حاليا 39 جنيها، مشيرًا إلى أن الدولار قد شهد خلال الفترة الأخيرة انخفاضات كبرى نتيجة لتحسن الأحوال الاقتصادية في مصر، ووجود العديد من المعلومات المطمئنة للمواطنين، ما جعلهم ينصرفون عن السوق السوداء للدولار.

انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بفضل دخول مليارات الدولارات

وأضاف «شعيب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الاقتصاد قد يسوء بسبب الشائعات لكنه يتحسن بناءً على المعلومات الصحيحة، وهو ما تعيه الحكومة المصرية والتي قامت بإبداء العديد من التصريحات بناء على معلومات أدت إلى انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بفضل دخول العديد من مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري، موضحا سنشهد تحسنا كبيرا في الاقتصاد قريبا.

ضخ 10 مليارات دولار في القطاع المصرفي المصري

وأوضح أن مشروع رأس الحكمة ساهم في ضخ 10 مليارات دولار في القطاع المصرفي المصري، من أصل 24 مليار دولار، وفي خلال 45 يومًا سيكون هناك سيولة دولارية كبرى تصل لـ14 مليار دولار، لافتا إلى أن الدين العام الخارجي قد انخفض مؤخرا بمقدار 10 مليارات دولار، ما خفض المطالبات الدولارية، وحسن السيولة الدولارية في البنك المركزي المصري.