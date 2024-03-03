عضو «خارجية النواب»: خوف المرأة وقلة وعيها بالقانون يتسببان في ضياع حقوقها

قالت آيات حداد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنّ خوف المرأة وقلة وعيها بالقانون يتسببان في ضياع حقوقها.

خوف المرأة

وأشارت عضو العلاقات الخارجية بالنواب، خلال كلمتها في فاعليات الجلسة الثانية من قمة المرأة المصرية المهنية، إلى أن أهم من القانون آليات تنفيذه والوعي به وتواجده على أرض الواقع، مشيرة إلى أن ذلك يتخصص به الجهات المختصة في ذلك.

زيادة الوعي

أوضحت أن زيادة الوعي له أهمية في تعليم كل فرد بحقوقه وواجباته تجنبًا لارتكاب أي جرائم دون الشعور بها، على سبيل المثال مشاركة أي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يحمل في طياته سب أو قذف أو شائعة يعاقب عليها القانون.

تابعت أن المرأة تحتاج لحقوق معنوية قبل المادية وحصول المرأة على حقوقها المعنوية قبل المادية، يعتمد على زيادة الوعي باحترام المرأة من خلال مؤسسات الدولة التعلمية والإعلامية.