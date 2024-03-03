ملايين المسلمين يفطرون يوم الاثنين.. تباين في موعد بداية رمضان 2024

بقلوب متلهفة مشتاقة ينتظر ملايين المسلمين حول العالم بداية شهر رمضان الكريم 2024، ومع هذا الاشتياق الكبير، تزداد حالة الترقب والحيرة حول موعد بداية الشهر الكريم، وهل ستكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس أم الثلاثاء الموافق 12 مارس، ووسط هذه التساؤلات كشف مركز الفلك الدولي والمعهد القومي للبحوث الفلكية، مفاجأة في هلال شهر رمضان 2024؛ إذ أن هناك أكثر من مليار مسلم حول العالم يبدأون الصوم يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس.

موعد بداية شهر رمضان

وبينما تزداد التساؤلات الحائرة حول موعد بداية شهر رمضان، وعما إذا كان بدء الشهر الكريم يوم الاثنين الموافق 11 مارس أم الثلاثاء الموافق 12 مارس، حسم الدكتور محمد عودة، المدير التنفيذي لمركز الفلك الدولي، هذا الجدل، موضحًا أن موعد بداية شهر رمضان 2024 من المتوقع أن يكون يوم الإثنين في بعض الدول، والثلاثاء لدول أخرى.

وأضاف «عودة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الهلال يوم الأحد المقبل سيغيب بعد الشمس من 10 إلى 15 دقيقة في العالم العربي، ونحن في مثل هذه الظروف في مصر والسعودية وعدد من الدول العربية تعلن ثبوت الهلال، وبالتالي نتوقع بنسبة تفوق الـ90% أن يكون الاثنين 11 مارس أول أيام الشهر الكريم فلكيا، ما لم يكن هناك غبار أو غيوم تعذر الرؤية ونحن لا نعلم الغيب».

أكثر من مليار مسلم يبدأون الصوم يوم الثلاثاء 12 مارس

وتابع «عودة» أن هناك بعض الدول العربية والإسلامية والإفريقية من المتوقع لها أن تشهد بداية شهر رمضان الكريم 2024 يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس، ومنها المغرب، وعدد سكانها المسلمين نحو 37 مليون نسمة، وسلطنة عمان وعدد سكانها المسلمين نحو 3 ملايين نسمة، والأردن وعدد سكانها المسلمين نحو 10 ملايين نسمة، وماليزيا وعدد سكانها المسلمين نحو 17 مليون نسمة، وإندونيسيا وعدد سكانها المسلمين نحو 234 مليون نسمة، وبروناي وعدد سكانها المسلمين نحو 400 ألف نسمة، والهند وعدد سكانها المسلمين نحو 195 مليون نسمة، وباكستان وعدد سكانها المسلمين نحو 224 مليون نسمة، وبنجلاديش وعدد سكانها المسلمين نحو 150 مليون نسمة، وإيران وعدد سكانها المسلمين 86 مليون نسمة، والسنغال وعدد سكانها المسلمين نحو 15 مليون نسمة، ومالي وعدد سكانها المسلمين نحو 18 مليون نسمة، وتشاد وعدد سكانها المسلمين نحو 14 مليون نسمة، ونيجيريا وعدد سكانها المسلمين نحو 100 مليون نسمة، ليتجاوز عدد المسلمين الذين يبدأون صوم شهر رمضان 2024 يوم الثلاثاء 12 مارس مليار نسمة.

كما أوضح المدير التنفيذي لمركز الفلك الدولي أن موعد أول أيام الشهر الكريم تكون جميعها وفقًا للحسابات وموعد مولد الهلال ما لم يحدث أي شيء طارئ، لافتًا إلى أن هذه المواعيد مبدئية بناء على استقراءات للماضي والتوقع.