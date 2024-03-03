إزالة 9 حالات تعديات ومخالفات بناء على الأراضي الزراعية بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم شن حملات على التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، وتم إزالة البناء المخالف في مختلف الأماكن.

حملات إزالة تعديات ومخالفات بناء بالدقهلية

وأشار مختار، إلى أنه تم عمل الحملات الخاصة بإزالة التعديات والمخالفات في مراكز ومدن ميت غمر والمنصورة وحي غرب المنصورة ونبروه والسنبلاوين، للتصدي للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها.

9 حالات إزالة تعديات بالدقهلية

وأضاف مختار أن الحملات تمكنت من إزالة الآتي:

- في مركز ومدينة ميت غمر.. تم تنفيذ أعمال فك شدة خشبية على مساحة 120 مترا مربعا لسقف بالدور الأول العلوي بمنطقة البر الشرقي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- في مركز ومدينة المنصورة، تم تنفيذ أعمال فك شدة خشبية وحديد تسليح لسقف الدور الثاني علوي بقرية النزهة لبناء بدون ترخيص خارج الحيز العمراني.

- متابعة أعمال إزالة سور بالطوب البلوك الأبيض، على مساحة 700 متر مربع بقرية سلكا.

- متابعة أعمال إزالة حوائط بالطوب الأحمر تعدي بالبناء حتى منسوب السقف بالوحدة المحلية بسلامون.

- في حي غرب المنصورة، تنفيذ أعمال حملة للمرور على المباني الكائنة بنطاق الحي، وإيقاف الأعمال في المهد، وإزالة الدور الحادي عشر علوي لعقار مخالف بشارع صادق الحبشي بحوض أبو الليل.

- إيقاف الأعمال من المهد، لتحويل شقة من سكني لإداري بمنطقة مساكن مشعل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

- في مركز ومدينة نبروه، تم متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز، والتأكد من التراخيص والوقوف على الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع، وعدم التعدي على خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية.

- إزالة أعمال بناء مخالف خارج الحيز العمراني، بقرية العاصية بالوحدة المحلية ببهوت.

- في مركز ومدينة السنبلاوين، تنفيذ أعمال إزالة فورية في المهد بعزبه حجي التابعة لقرية العزاوي.