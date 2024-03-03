مصطفى عمار: تقديم ملخصات دراما «المتحدة» بلغة الإشارة يأتي استكمالا لجهود الدولة في دعم ذوي الهمم

تحدث الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، عن إعلان جريدة «الوطن» عمل ملخصات مسلسلات رمضان بلغة الإشارة، قائلا إن هذا الأمر يأتي من منطلق استكمال ما بدأته الدولة المصرية في دعم إخوتنا وأهالينا من ذوي الهمم، لذلك جرى العمل على إنشاء وسيلة تلبي احتياج أكثر من 8.5 مليون مواطن من ذوي الهمم في مصر.

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، أنه سيجري العمل على تقديم ملخصات لكل أعمال الدراما المصرية التي قدمتها الشركة المتحدة بلغة الإشارة، لكي يصبحوا متابعين للأحداث، إذ أن هناك الكثير من الأعمال الدرامية التي يجب عليهم متابعتها مثل «الحشاشين» و«جودر».

وتابع، أن الخطة الموضوعة حاليا تستهدف تقديم كل الأعمال الدرامية التابعة لـ«المتحدة» والبالغ عددها 20 مسلسلا دراميا بلغة الإشارة عبر منصات جريدة الوطن على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن إذا تعذر عمل ذلك سوف يتم اختيار أبرز الأعمال الدرامية المهمة لتحويلها إلى لغة الإشارة.