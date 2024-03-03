سناء منصور: «المتحدة» حريصة على دعم المواهب الشابة بالتعاون مع «قومي السينما»

قالت الإعلامية القديرة سناء منصور، إن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجلية مستمرة بحضور متميز لصناع الأفلام ونجوم الفن الجميل.

وأضافت «منصور» خلال برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على شاشة قناة «dmc»، أن قطاع الإنتاج الوثائقي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يحرص على دعم المواهب المصرية الشابة بالتعاون مع المركز القومي للسينما، موضحة أن الشركة تعلن منح جائزة باسم «الوثائقية»، لافتة إلى أن قناة «الوثائقية» تعطي بعدا ثقافيا في كثير من المجالات.

وتابعت أن الشركة المتحدة تدعم المركز الأول للفيلم الفائز بأفلام الطلبة التي تشهدها الدورة الـ25 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وهو المهرجان الذي ينتهي يوم 5 مارس.

شركة المتحدة ستتكفل بإنتاج فيلم وثائقي للفائز في المسابقة

وأوضحت أنها خطوة مهمة جدا ومفيدة لدعم الشباب وتتماشى مع الاهتمام الدائم التي تحرص عليه الدولة المصرية لدعم وتنمية مهارات الشباب، موضحة أن الشركة المتحدة ستتكفل بإنتاج فيلم وثائقي للفائز في المسابقة مع توفير كل الإمكانيات الداعمة له.