عضو بـ«النواب»: «المتحدة» تحدث نقلة نوعية في الوعي المجتمعي

أكّد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الدور الرائد الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نشر الوعي بين المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان، وذلك من خلال الأعمال الدرامية المميزة التي تقدمها على مختلف قنواتها.

نشر القيم الإيجابية وتعزيز الروح الوطنية

وأوضح درويش في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان تُقدم محتوى هادفًا يُسهم في نشر القيم الإيجابية وتعزيز الروح الوطنية، مشيرا إلى أن العديد من المسلسلات التي تقدمها الشركة تُجسد تحديات واجهها الشعب المصري خلال الفترة الماضية، ونجاحه في التغلب عليها.

إعادة إحياء القيم والمبادئ الأخلاقية

وأشار إلى أن هذه الأعمال الدرامية تُساهم بشكل كبير في إعادة إحياء القيم والمبادئ الأخلاقية التي تميز الشعب المصري، مؤكدا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تُقدم نموذجاً إيجابياً في مجال الإعلام من خلال حرصها على تقديم محتوى هادف يُساهم في تنمية المجتمع.

كتابة تاريخ جديد للشعب المصري

وأكد دعمه الكامل للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مساعيها لنشر الوعي بين المواطنين، موضحا أن هذه الأعمال الدرامية ستُساهم بشكل كبير في كتابة تاريخ جديد للشعب المصري.