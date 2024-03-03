«الستات ما يعرفوش يكدبوا» يناقش مسلسلات «المتحدة» في رمضان: ديني وتاريخي وكوميدي

شهدت حلقة برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر شاشة «سي بي سي»، نقاشا حول مسلسلات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية والذي من المقرر عرضها في رمضان 2024، وحصدت المسلسلات إشادة كبيرة من المذيعات.

مسلسلات «المتحدة» في موسم رمضان 2024

ومن جانبها، أكدت الإعلامية منى عبدالغني، مقدمة برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، أن مسلسلات «المتحدة» في موسم رمضان 2024 ستشهد منافسة كبيرة، موضحة أن أول المسلسلات التي ستتابعه في الشهر الكريم هو مسلسل «الحشاشين» للفنان كريم عبدالعزيز.

وأوضحت أن هناك اهتماما كبيرا بمسلسلات الأطفال في رمضان ويتم عرضها على شاشات «المتحدة»، مشددة على أن واحدا من مسلسلات الأطفال «نور» وهو لفتاة لديها حلم ومصرة على تحقيقه وأحداث المسلسل بها توجيه ونصائح عائلية تهم كل أسرة.

وأشادت الإعلامية إيمان عز الدين، بمسلسل «يحيى وكنوز» وسيكون في جزئه الثالث بعد نجاح الأجزاء الماضية، ويتحدث عن الحضارة المصرية والمعالم الأثرية، والجزء الحالي يدعو للحفاظ على الهوية المصرية، موضحة أن مسلسل «سر المسجد» وهو واحد من المسلسلات الذي يدور أحداثه عن التربية الدينية للأطفال.

الإعلامية مها الصغير تتحدث عن مسلسلات رمضان

وتحدثت الإعلامية مها الصغير، على أنها ستشاهد في شهر رمضان مسلسل «الحشاشين» و«الكبير أوي 8» للفنان أحمد مكي، كما أنها ستتابع مسلسل «عتبات البهجة» لـيحيى الفخراني، مؤكدة أن المسلسلات في رمضان سيتم عرضها عبر منصة «WATCH IT» دون إعلانات.