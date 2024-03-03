وصول نجل حلمي بكر عزاء والده بمسجد الحامدية الشاذلية

وصل منذ قليل هشام نجل حلمي بكر، عزاء والده الراحل، ويحرص في الوقت الحالي على استقبال المعزين.

عزاء حلمي بكر

ويقام حاليا عزاء حلمي بكر، في مسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين، وكان وصل وقت سابق، أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إيهاب فهمي، مصطفى كامل، حلمي عبدالباقي، نادية مصطفى، صفاء أبو السعود، علي الحجار، والذي يشهد حالة كبيرة من الزحام الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء في وفاة الموسيقار الكبير.

صلاة الجنازة للراحل حلمي بكر

وأقيمت، منذ قليل، صلاة جنازة حلمي بكر، بمسجد السلام في منطقة مدينة نصر، ورحل الموسيقار حلمي بكر في مستشفى كفر صقر بالشرقية، بعدما تدهورت حالته الصحية.

وقدم بكر أكثر من 1500 لحن موسيقي مع كبار المطربين والمطربات في العالم العربي، كما قدم نحو 48 لحنا لمسرحية غنائية أشهرها سيدتي الجميلة، وموسيقى في الحي الشرقي، وحودايت.