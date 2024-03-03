4 مشاهد مؤثرة من جنازة حلمي بكر.. انهيار ابنته واحتواء شقيقها لها

بعد 3 أيام من وفاته، شيعت عائلة الموسيقار الراحل حلمي بكر، عصر اليوم، جنازة حلمي بكر من مسجد السلام في مدينة نصر، بحضور عدد كبير من محبيه وأصدقائه الذين ظهر عليهم التأثر الشديد لفراقه.

وشهدت جنازة حلمي بكر، 4 مشاهد مؤثرة، نرصدها في السطور التالية:

مصطفى كامل أول الحاضرين

وعلى الرغم من حالة التراشق بالتصريحات قبل أيام من وفاة حلمي بكر بين الموسيقار الراحل ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل؛ إلا أنه كان أول الحاضرين لصلاة الجنازة، وانتظر وصول الجثمان إلى مسجد النور للصلاة عليه، إلى جانب عدد كبير من أعضاء نقابة المهن الموسيقية من بينهم الفنانة نادية مصطفى، وحلمي عبدالباقي وآخرون.

انهيار ابنة حلمي بكر الوحيدة

كما شهدت جنازة حلمي بكر؛ انهيار ريهام ابنة حلمي بكر خلال الوداع الأخير لوالدها الراحل في مدافن العائلة بمقابر الوفاء الأمل، قائلة: «روحت فين يابابا».

ابن حلمي بكر يحتوي شقيقته

وفي مشهد إنساني لفت الأنظار، خلال تشييع جثمان حلمي بكر، احتوى هشام الابن الأكبر للموسيقار الراحل حلمي بكر شقيقته ريهام بعد انهيارها.

انهيار أرملة حلمي بكر

كما انهارت أرملة حلمي بكر سماح القرشي، حزنًا على فراقه، خاصة بعد ما تعرضت له خلال الفترة الأخيرة من معاناة نتيجة تعرض الموسيقار الراحل لأزمات صحية.