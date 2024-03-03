بعد دفن جثمانه.. موعد ومكان عزاء حلمي بكر

استقرت أسرة الموسيقار الراحل حلمي بكر، على تلقي العزاء، اليوم الاحد، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، حسبما أوضح نجله هشام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

تشييع جثمان حلمي بكر.. لحظة الوداع الأخير

وشيعت جثمان الراحل حلمي بكر، ظهر الأحد، من مسجد السلام بمدينة نصر، بحضور عدد كبير من أقاربه وأصدقائه، ونقيب الموسيقيين مصطفي كامل، وبعض أعضاء النقابة، مع تأثر أرملته ونجلته الصغيرة، خلال وداعه الأخير، ودُفن الجثمان في مثواه الأخير بمقابر العائلة بالوفاء والأمل،

الحزن يخيم على الوسط الفني بجنازة حلمي بكر

ورحل حلمي بكر عن عالمنا، الجمعة الماضية، وسط حزن محبيه في الوطن العربي، ونجوم الفن والغناء، الذين تعاونوا معه في أعمال فنية، من بينهم علي الحجار، ومدحت صالح، وغيرهم، إذ قدّم ما يزيد عن 1800 لحن موسيقي، جعل ذكراه خالدة لأجيال متعددة.