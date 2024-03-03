صفاء أبو السعود وعلي الحجار يصلان عزاء حلمي بكر 

حرصت الإعلامية صفاء أبو السعود، والفنان علي الحجار، على حضور عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين في الجيزة.

عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر

ووصل، في وقت سابق، إلى عزاء الراحل حلمي بكر، كل من أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وإيهاب فهمي، ومصطفي كامل، وحلمي عبد الباقي، ونادية مصطفى.

وفاة حلمي بكر

ورحل عن عالمنا الموسيقار حلمي بكر، يوم الجمعة الماضي، داخل أحد المستشفيات في منطقة الشرقية، بعد أن تدهورت حالته الصحية.