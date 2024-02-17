حيوان بري يطارد متزلجا في إقليم الجبال غرب أمريكا.. هل تعرف الموظ؟

تعرض متزلجون داخل أحد المنتجعات في ولاية وايومنج بإقليم الجبال من غرب الولايات المتحدة، لمطاردة من جانب حيوان الموظ أثناء ممارستهم الرياضة التي يعشقونها.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية بينها شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، مقطع فيديو للحظة قيام حيوان موظ بمطاردة عددا من المتزلجين على منحدر ثلجي داخل منتج «جاكسون هول» للتزلج في ولاية وايومنج بالولايات المتحدة.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، عن متزلج يدعى كين رينيرسون، الذي تعرض للمطاردة من جانب حيوان الموظ، أنه صدم من مطاردة الحيوان له أثناء التزلج.

وزاد كين رينيرسون، من سرعته أثناء التزلج حتى لا يلحقه حيوان الموظ، فيما صرخ، ليحذر مصورا يدعى أليكس موموت كان يصور كين أثناء ممارسته التزلج من حيوان الموظ.

ولأكثر من دقيقتين في مقطع الفيديو، يواصل الموظ الركض إلى أسفل التل بينما يلتف حوله المتزلجون والمتزلجون الآخرون لتجنب الاصطدام به، وفقا لما ذكره موقع «يو إس أيه توداي».

انحراف حيوان الموظ تجاه الغابة

وأشارت «سي إن إن»، إلى أنه قبل وصول كين رينيرسون، إلى قاعدة جبل التزلج مباشرة، انحرف المطارد «حيوان الموظ» تجاه الغابة، فيما قال المتزلج، إنه كان من أحد أهدافه من ذهابه إلى منتجع التزلج هو رؤية حيوان الموظ، والحصول على فيديو أو صورة للحيوان على الأقل.

وتابع رينيرسون قائلا إنه حصل على ما كان يتمناه.