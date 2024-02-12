مرواغ خطير وذكوره تلد.. 9 معلومات عن حيوان بلا معدة يعيش في أماكن غريبة

حصان البحر، من أغرب المخلوقات على كوكب الأرض، وعنصر مميز في أحواض السمك العامة، رغم أن وجوده ما يزال غامضا حتى اليوم، علما بأنه يصنف على أنه سمكة، رغم أنه يسبح في وضع رأسي، ويوجد منه 47 نوع معروف، تنتمي جميعها إلى جنس «Hippocampus»، وتعيش في الأعشاب البحرية الضحلة وداخل الشعاب المرجانية وطبقات الطحالب والمياه المعتدلة والاستوائية حول العالم.

وبحسب موقع «ناشيونال جيوجرافيك»، فإن حصان البحر من الكائنات البحرية الأكثر غرابة، وتتولى الذكور مهمة الإنجاب بدل من الإناث، وهي كائنات رائعة في التمويه.

حصان البحر.. أغرب مخلوقات كوكب الأرض

- شكل رأسه يشبه رأس الحصان الصغير.

- جسمه يحتوي على هياكل متخصصة في خلايا الجلد تعرف بحاملات اللون، وتسمح له في الغالب بتغيير اللون لتقليد البيئة المحيطة به، ويعتبر سيد التمويه لتميزه بخصائص مختلفة تساهم في خلق طبيعتها الساحرة.

- حصان البحر من الأسماك، كما أنه يتنفس باستخدام الخياشيم.

- يمتلك مثانة السباحة للسيطرة على الطفو.

- يصنف حصان البحر كفئة الأسماك العظمية شعاعيات الزعانف والأسماك الكبيرة كسمك القد والتونة.

- حصان البحر له صفائح متشابكة على السطح الخارجي لجسمه، ويغطي العمود الفقري الذي يتكون من العظام وليس لديه زعنفة الذيل، وله 4 زعانف أخرى.

حصان البحر يأكل 50 مرة في اليوم

- حصان البحر ليس له معدة ويمر الطعام عبر جسمه بشكل سريع، ويحتاج لتناول الطعام ما بين 30 لـ50 مرة في اليوم.

- حصان البحر من أنواع الحيوانات القليلة على الأرض التي يحمل فيها الذكر صغاره، خلال التزاوج، وتودع الأنثى بيضها في قناة البيض الذكرية، ويحمل الذكر البيض في كيس الحضنة حتى يفقس في فرس البحر المصغر مكتمل التكوين، إذ يتم إطلاقه في الماء ويمكن أن يلدوا ما لا يقل عن 5 أو ما يصل إلى 1500 صغير.

أغرب وأشهر حصان بحر في العالم

- حصان البحر من أكثر الأنواع شهرة وأندرها، كما أنه الأكثر مراوغة، ومهدد بالانقراض في العالم.

- حصان البحر الأكثر شهرة وغرابة، ويعرف باسم تنين البحر الورقي، وهو أحد أكثر الحيوانات البحرية زخرفة على الكوكب.