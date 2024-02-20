حدود السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي والفروع طبقا لتعليمات البنك المركزي

تتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب والإيداع على مدار الـ24 ساعة، لجميع البنوك المصرية، ولكن هناك حد أقصى للسحب النقدي يوميًا، سواء من خلال الـATM، أو من داخل الفروع، طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.

الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM،

وذكر الخبير المصري ماجد فهمي، أن الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي ATM، هو 20 ألف جنيه.

وأضاف فهمي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي عن طريق زيارة الفروع يكون 150 ألف جنيه.

وسبق وأصدر البنك المركزي المصري، الأيام الماضية، بيانًا، يفيد ويؤكد أن الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات 150 ألف جنيه، وأنه لم يصدر تعليمات جديدة بهذا الشأن، منذ التعليمات الصادرة في 25 أغسطس عام 2022، الذي كان ينص على زيادة الحد الأقصى من 50 ألف جنيه، إلى 150 ألف جنيه.

ويشجع البنك المركزي مبدأ الشمول المالي ويسعى دائما، لتحفيز المواطنين لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية أي الدفع إلكترونيًا، أو التحويلات عبر التطبيقات.

الحد الأقصى للتحويل عبر تطبيق إنستاباي:

ويتيح البنك المركزي تطبيق إنستاباي الذي يعمل على التحويل النقدي اللحظي على مدار الـ24 ساعة بدون أي رسوم، إذ أن الحد الأقصى للتحويل النقدي للمعاملة المالية 70 ألف جنيه، ويكون 120 ألف جنيه حد الخصم اليومي من البنك الواحد و400 ألف جنيه الشهري من البنك الواحد.