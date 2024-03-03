أستاذ بالأزهر: الغرب أخذوا محاسن ديننا وزينوا بها حياتهم (فيديو)

فسر الدكتور نادي إبراهيم، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: «بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك في الطريق، فأخَّره، فشكر الله له فغفر له».

تنظيف الطرقات وتظيمها

وقال أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «الحديث يتناول قضية كبيرة وليس إبعاد الأذى عن الطريق فقط، وإنما يمثل سمة حضارية في الإسلام في مسألة تنظيف الطرقات وتظيمها لأنه أساس النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

تيسير السبيل للسالكين

وتابع: «كل دول العالم الساعية للنهوض تبدأ من الطرق، وتيسير السبيل للسالكين، ومن هنا تبدأ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحين يسافر أحد لبلاد غير المسلمين يجد اعتناء بالطرق ونظافتها، وهم أخذوا محاسن ديننا وزينوا بها حياتهم».