وكيل «خطة النواب»: الصفقة الاستثمارية الكبرى تنعش النشاط الاقتصادي

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ما تم الإعلان عنه من الصفقة الاستثمارية الكبرى، شيء إيجابي للغاية يدل على اقتراب بداية حدوث انفراجة كبيرة في الوضع الاقتصادي مع دخول استثمارات جديدة بالدولار، وبالتزامن مع اقتراب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، قائلًا: «أزمة الفجوة الدولارية الحالية لا تحل إلا بزيادة السيولة الدولارية، وتوفير الدولار لإتمام صفقات الاستيراد، وتوفير السلع الأساسية، وتقليل الفجوة بين سعر الدولار في البنك وسعره بالسوق الموازية».

وتابع: «الخطوات التي تتخذها الدولة والحكومة المصرية مهمة جدًا، فهي خطوات سريعة تحاول من خلال إنعاش النشاط الاقتصادي، ودوران عجلة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، مما يعود بشكل إيجابي على المواطن المصري، ويقلل من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار التي حدثت نتيجة التداعيات العالمية».

وأكمل: «صفقات الحكومة تأتي في الاتجاه العام للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لاستغلال الأصول أيضًا، فالحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات خلال الفترة السابقة لتحسين الأوضاع».