لبنى عسل تشيد بمبادرة «الوطن» لدعم «قادرون باختلاف»: «فكرة في منتهى الروعة»

أشادت الإعلامية لبنى عسل، بجهود جريدة «الوطن» لدعم ذوي الهمم، من خلال تقديم ملخصات للأعمال الدرامية في موسم رمضان المقبل، بلغة الإشارة، قائلة: «فكرة جميلة جدًا».

احتفالية قادرون باختلاف

وقالت «عسل»، خلال تقديمها برنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»: «تحدثنا منذ أيام عن احتفالية قادرون باختلاف ومدى اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم ودعمهم، وهذا ما انعكس على التشريعات والخدمات، فضلا عن قيام كل وزارة في ملفها بتسير وتمكين أولادنا من ذوي الهمم، لكي يكونوا عنصرًا فعالا في المجتمع يستفيدوا من كل الخدمات الموجودة بها».

وأضافت: «فكرة في منتهى الروعة قدمتها جريدة الوطن قبل انطلاق الموسم الرمضاني 2024، إذ تمكن أهالينا وأخواتنا من الصم والبكم، من متابعة ومشاهدة الأعمال الدرامية ومناقشتها مع باق أفراد عائلاتهم».

جهود جريدة «الوطن» في دعم ذوي الهمم

وواصلت: «جريدة الوطن أعلنت إطلاق خدمة جديدة لذوي الهمم من الصم والبكم، متمثلة في ترجمة بعض ملخصات مسلسلات الشركة المتحدة لموسم رمضان 2024 بلغة الإشارة، وذلك انطلاقًا من الاستراتيجية الخاصة لدعم قادرون باختلاف، وتوفير سبل الراحة لهم خلال الشهر الكريم».