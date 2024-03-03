رواد وسائل التواصل يشيدون بمبادرة «الوطن» بشأن ذوي الهمم: رمضان فرحة للجميع

إشادات كبيرة وواسعة من مختلف الأشخاص، وخاصة رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بمبادرة جريدة «الوطن» والتي تقدمها كأول بوابة إلكترونية لذوي الهمم من الصم والبكم، وهي تتمثل في ترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل بلغة الإشارة، وذلك حرصًا منها لدعم «قادرون باختلاف».

توفير سبل الراحة لذوي الهمم

حرصت جريدة «الوطن» انطلاقًا من استراتيجيتها المستمرة لدعم «قادرون باختلاف»، على توفير سُبل الراحة والاستمتاع خلال شهر رمضان المبارك، ومشاهدة الوجبة الدسمة المتنوعة التي تقدمها شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من مسلسلات تاريخية ودراما وكوميديا واجتماعية.

«ذوو الهمم أصحاب حق والتفكير بهم وبراحتهم شيء عظيم لا يُقدر بثمن.. بالتوفيق» كانت هذه إشادة كريم محمود، أحد رواد وسائل التواصل الاجتماعي، معلقًا على مبادرة «الوطن» التي تقدمها لذوي الهمم، خلال الشهر الكريم.

إشادات بمبادرة جريدة «الوطن» لذوي الهمم

وتنوعت إشادة رواد وسائل التواصل الاجتماعي على مختلف المنصات منها: «الريس اهتم بذوي الهمم وإحنا واجب علينا نساعده في ده، هما جزء مننا وإحنا جزء منهم»، «شهر الخير بييجي بفرحة للجميع مبيفرقش بين حد»، «فكرة رائعة لذوي الهمم عشان يستمتعوا باللي بيحبوه».

وكانت قد أشادت مجلة Egypt Today، بمبادرة «الوطن»، ووصفتها بأنها دعم لذوي الهمم، ونشرت عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، «بانر» يحتفي بخدمة جريدة الوطن، وشركة المتحدة، وكتبت في تعليقها على المبادرة، «لأول مرة صحيفة الوطن تعرض ملخصات مسلسلات رمضانية مترجمة بلغة الإشارة».

وتعد الخدمة التي تقدمها جريدة «الوطن» الأولى من نوعها، فبإمكانهم متابعة جميع ملخصات الأعمال الدرامية المعروضة على شاشات قنوات شركة المتحدة، عبر منصاتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسة «الوطن» ليتعرفوا على ملخص حلقات المسلسلات الدرامية وسير الأحداث بها.