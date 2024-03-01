ناقد فني: الشركة المتحدة تقدم توليفة درامية منوعة ومميزة في رمضان

قال أحمد سعد الدين، الناقد الفني، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم توليفة درامية منوعة ومميزة على مائدة رمضان، سواء كانت مسلسلات كوميدية أو تراجيدية أو أكشن، كما أن هناك مسلسلات تتكون من 30 حلقة وأخرى 15 حلقة.

وأضاف سعد الدين، خلال مداخلة ببرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مسلسلا مثل «الحشاشين» للفنان كريم عبدالعزيز، ونلاحظ أنّه من البرومو الخاص به بأنه إنتاج ضخم، ويسلط الضوء على فترة تاريخية معينة، وبالتالي عنصر جذب كبير للغاية من البرومو .

وأشار إلى أن الفنان يحيى الفخراني يقدم هذا العام مسلسل مكون من 15 حلقة، حيث يلتقي من خلاله بالمخرج مجدي أبو عميرة بعد 15 عاما تقريبا منذ تقديمهما مسلسل «يتربى في عزو»، وهو من أفضل المسلسلات الكوميدية، كما يعد يحيى الفخراني نجم نجوم الدراما على مدار الثلاثين سنة الماضية، ما يعطي أولوية للتركيز على هذا المسلسل.

وأوضح أن عنصر الجذب في التترات سواء على مستوى الصورة أو الأداء والحركة جعلت خلال الـ48 ساعة الأخيرة إلى لفت النظر لأكثر من مسلسل، متابعًا: «الشكل العام للموسم الدرامي في رمضان مختلف عن السنوات الماضية».