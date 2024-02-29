3 أطعمة تتحول إلى سموم عند تسخينها في الميكروويف.. احذرها

من المعتاد استخدام الميكروويف في تسخين مختلف الأطعمة، إذ يُعد من الأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكا داخل المنزل، بسبب استخداماته العديدة والتي توفر الوقت والمجهود، لكن توجد بعض الأطعمة التي تتحول لسموم حال تسخينها داخله، وتتحول لمواد ضارة تؤذي صحة الإنسان، وخلال التقرير التالي نستعرض لكم 3 أنواع من الأطعمة التي يجب الحذر منها وعدم تسخينها داخل الميكروويف.

خلال حديث الدكتور شادي عبدالعال استشاري التغذية، لـ«الوطن»، قال إنه يوجد الكثيرون ممن يستخدمون الميكروويف طوال الوقت لتسخين الأطعمة بشكل سلس وسريع، لكنهم لا يعلمون أنه من الممكن أن يؤذوا أنفسهم دون دراية، وأنه يوجد بعض الأطعمة التي تشكل خطرا عليهم بعد دخولها للميكروويف وذلك وفقًا لأبحاث علمية عديدة أثبت أنها تشكل سموما.

اللحوم والفراخ

تعد اللحوم والفراخ من أخطر الأطعمة التي يتم تسخينها داخل الميكروويف وذلك لأن من الموجات الخاصة بالميكروويف تغير بنية الدهون فيها، وحدوث أكسدة للكوليسترول، تسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول، وينتج عنه في أمراض القلب وانسداد في الشرايين.

الحليب يتغير كيميائيًا

لا يمكن تسخين الحليب داخل الميكروويف، وخاصةً حليب الأطفال، لأنه يوجد به دهون حيوانية والموجات الموجودة في الميكروويف تغير في تركيب الدهون، وخلال عملية التسخين يخضع الحليب لتغير كيميائي يتحول لسموم.

الوجبات السريعة بها دهون متحولة

تحتوي الوجبات السريعة على دهون متحولة، وحال تسخينها في الميكروويف يمكنها أن تتحول إلى وجبات سامة، وذلك لأن في الأساس تتحول الدهون الطبيعية إلى دهون متحولة حال تسخينها وتتحول إلى سموم، والخطر يزيد لأن الدهون الموجودة في الوجبات السريعة هي دهون متحولة في الأساس.