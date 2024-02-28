تراجع سعر كرتونة البيض اليوم في مصر.. «البلدي» يسجل 165 جنيها

سجل سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، في مصر داخل الأسواق والمحال التجارية، تراجعاً بالنسبة للبيض البلدي، واستقراراً لباقي الأنواع، حيث سجل متوسط سعر طبق البيض الأبيض بالنسبة للمستهلك، نحو 157.65 جنيه، كما سجل متوسط سعر طبق البيض الأحمر نحو 160.47 جنيه، وتراجع سعر طبق البيض البلدي بشكل طفيف، ليسجل نحو 165.73 جنيه، وفقاً للأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية الصادرة عن مجلس الوزراء المصري.

سعر كرتونة البيض اليوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء، في المزارع وبورصة البيض والأسواق، بالاضافة إلى أسعار البط، وفقاً لآخر تحديثات الأسعار.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن سعر كرتونة البيض استقرت اليوم بالنسبة لطبق البيض الأبيض والأحمر، كما انخفض السعر بالنسبة لطبق البيض البلدي، حيث تراجع سعر طبق البيض البلدي، ليتراوح بين 144 إلى 145 جنيهاً، كما يتراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 148 إلى 149 جنيهاً، وسعر طبق البيض الأحمر بين 150 إلى 151 جنيهاً في المزرعة.

أسعار البط اليوم

واظهرت بيانات بورصة الدواجن تراجع أسعار البط، حيث يتراوح سعر البط الفرنساوي، عمر يوم، ما بين 14.5 إلى 15.5 جنيهاً، بينما أظهرت البيانات أن سعر البط المسكوفي، عمر 1 يوم، يتراوح ما بين 46 إلى 47 جنيهاً.