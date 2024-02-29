غسل 3 أطعمة قبل طهيها يتسبب في الإصابة بالأمراض.. اعرفها

غسل الأطعمة قبل طهيها أمر لا غنى عنه للتأكد من نظافتها، وتطهيرها من أي جراثيم وبكتيريا، ولكن يوجد بعض الأطعمة لا يجب فعل ذلك معها، لأن ذلك يجعلها أكثر ضررًا، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» 3 أطعمة لا تغسلها قبل طهيها، وفقًا لتصريحات خاصة لاستشاري التغذية الدكتور شادي عبدالعال.

غسل البيض يسبب في انتشار البكتريا

1- يغسل البعض البيضة للتأكد من عدم وجود أي جراثيم تتسرب إلى داخلها خلال الطهي، لكنه غير مستحب غسله، وذلك لأن قشر البيض مسامي، وخلال الطهي يمكن أن تتسرب البكتيريا إلى داخل البيضة.

اللحوم

2- أضاف استشاري التغذية أنه لا يجب غسل اللحوم قبل طهيها، رغم أن أنواع كثيرة منها تحمل بكتيريا، وذلك لأن غسلها داخل حوض المطبخ، سينقل البكتيريا، إلى الأواني وأدوات الطبخ وعلى الجسم والأسطح، كما أنه يفقدها مذاقها، كما يوجد أنواع لا يتم القضاء عليها إلا بتعريضها للحرارة المرتفعة، لذلك يجب طهيها بشكل جيد ليتم تخليصها من أي بكتيريا، يمكن أن تتسبب في العديد من المشكلات الصحية.

الدجاج

3- غسل الدجاج يتسبب في انتشار البكتيريا، ويزيد ذلك من خطر الإصابة بالسالمونيلا على جميع الأسطح في المطبخ. الطريقة الأمثل للتخلص منها هي طهي الدجاج جيدًا. يمكن أيضًا غسله بالليمون أو الخل والدقيق، مما يساعد في التخلص من البكتيريا بشكل كبير، ويتم شطفه بالماء بعدها للحد من انتشار البكتيريا.