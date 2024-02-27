احذرها.. 9 أطعمة تسبب الحساسية وتزيد أعراضها: منها الشاي والقهوة

هل تعاني من أعراض غريبة بعد تناول بعض الأطعمة؟ قد تكون حساسية تجاه نوع معين من الطعام! تُعد الحساسية الغذائية مشكلة شائعة تصيب الكبار والصغار على حدٍّ سواء، وتتسبب في أعراض متنوعة من خفيفة إلى خطيرة.

في هذا التقرير، نكشف عن 9 أطعمة تُعرف بقدرتها على إثارة الحساسية لدى الكثيرين، ونقدم نصائح مهمة للتعامل مع هذه المشكلة.

السمسم

يعد السمسم من الأطعمة التي قد تسبب الحساسية، نظرًا لأنه من الحبوب، بحسب الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، مضيفًا أنه يجب الحرص عند الأطفال خاصة إذا تناولوا أطعمة أظهرت بأنها تسبب الحساسية، ما يؤدي لتوقف تناوله إياها.

الفول السوداني

وأوضح الدكتور مروان سالم، خلال لقاء ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة dmc، أنه عند تناول الفول السوداني يحدث ما يسمى بـ «انفلاكتك شوك»، ويفقد الشخص وعيه ويحمر لون جلده ويشعر بالحكة، ما يسبب الحساسية.

المأكولات البحرية

تعتبر المأكولات البحرية من مسببات الحساسية، بحسب الدكتور رفعت الجابري استشاري طب الأطفال، الذي أكد خلال تقديمه برنامج «العيادة» على قناة الحياة، أنه حال تناول المأكولات البحرية وأعقب ذلك ظهور حبيبات حمراء عند الشفاة وتورمها، فأن ذلك يدل على إصابة الشخص بالحساسية، نتيجة تناول المأكولات البحرية.

الوجبات السريعة والقهوة والشاي

الوجبات السريعة والأطعمة غير الصحية والأطعمة المقلية والدهنية والدسمة للغاية، يجب تجنبها حال الإصابة بالحساسية، بحسب الدكتور الصيدلي باهر السعيد، الذي أوضح خلال استضافته ببرنامج «إن بوكس»، على «صدى البلد 2»، أن القهوة والشاي مضران للبول، ما يزيد سُمك المخاط ويؤدي لزيادة السعال.

الألبان والشوكلاتة والعدس

يجب التقليل من الألبان والشوكولاتة والموز، لأنها من مسببات زيادة أعراض الحساسية لبعض الأشخاص، بحسب «السعيد»،الذي قال إنّ المأكولات التي تحتوي على النشا بشكل متزايد مثل البسلة والبطاطس والعدس، تزيد أعراض الحساسية.