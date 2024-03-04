ظاهرة جوية تضرب 18 محافظة الساعات القادمة بينها القاهرة.. «قللوا السرعات»

تتعرض 18 محافظة، خلال الساعات المقبلة، إلى تأثير ظاهرة جوية تضرب الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية مع تحذيرات لسائقي المركبات والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرا لحجب الرؤية الأفقية أحياناً، جاء ذلك طبقاً للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في المحافظات

وتشير التوقعات تعرض 18 محافظة وهي: «القاهرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، البحيرة، الدقهلية، الجيزة، السويس، الغربية، الشرقية، المنوفية، المنيا، المنوفية، الفيوم، بني سويف، سوهاج» إلى تأثير الشبورة المائية الكثيفة والتي تتحول أحيانا إلى ضباب وسط تحذيرات بتقليل سرعة القيادة أثناء الضباب الكثيف وحجب الرؤية.

وتشهد المحافظات طقس مشمس نهاراً في جميع المحافظات فيما عدا محافظات السواحل الشمالية الغربية على أن يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا في جميع المحافظات لاسيما محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة اليوم سجلت أقل درجة حرارة للعظمى في كاترين 18 درجة فيما سجلت أيضا أقل درجة حرارة للصغرى وبلغت 2 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بحركة الأمواج في البحر الأحمر والمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة يترواح ارتفاعها من متر إلى مترين وتكون شمالية غربية.