خيري رمضان يشيد بترجمة «الوطن» لمسلسلات المتحدة بلغة الإشارة: «حاجة تفرّح»

أشاد الإعلامي خيري رمضان، بجهود جريدة «الوطن» لدعم ذوي الهمم، من خلال تقديم ملخصات للأعمال الدرامية في موسم رمضان المقبل، بلغة الإشارة، ووصفها بـ «حاجة تفرّح ومبادرة رائعة».

نماذج مبشرة

أضاف «رمضان» خلال برنامجه «مع خيري» بقناة «المحور» أنّ حفل «قادرون باختلاف» الذي أقيم مؤخرًا، يعد من أهم الاحتفالات التي تسعد الرئيس السيسي، مؤكدًا على أن ذوي الهمم أصحاب القدرات الخاصة، هم نماذج هائلة ومبشرة ومبهجة.

مسلسل «عتبات البهجة»

وتابع أن البوستر الخاص بمسلسل «عتبات البهجة» للفنان الكبير يحيى الفخراني، الذي يحتوي على إشارة المحبة بلغة الصم والبكم، هو علامة إيجابية أخرى تُظهر اهتمام صناع الدراما بقضية ذوي الهمم.

وأردف أن الشركة المنتجة للمسلسل، أعلنت عن ترجمته بلغة الإشارة؛ لتوفير الإتاحة لأكثر من 7.5 مليون مواطن مصري من الصم وضعاف السمع.