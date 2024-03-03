رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

خيري رمضان يشيد بترجمة «الوطن» لمسلسلات المتحدة بلغة الإشارة: «حاجة تفرّح»

كتب:

حسن سمير
10:18 م | الأحد 03 مارس 2024
مبادرة جريدة «الوطن» لدعم ذوي الهمم

مبادرة جريدة «الوطن» لدعم ذوي الهمم

أشاد الإعلامي خيري رمضان، بجهود جريدة «الوطن» لدعم ذوي الهمم، من خلال تقديم ملخصات للأعمال الدرامية في موسم رمضان المقبل، بلغة الإشارة، ووصفها بـ «حاجة تفرّح ومبادرة رائعة».

نماذج مبشرة

أضاف «رمضان» خلال برنامجه «مع خيري» بقناة «المحور» أنّ حفل «قادرون باختلاف» الذي أقيم مؤخرًا، يعد من أهم الاحتفالات التي تسعد الرئيس السيسي، مؤكدًا على أن ذوي الهمم أصحاب القدرات الخاصة، هم نماذج هائلة ومبشرة ومبهجة.

مسلسل «عتبات البهجة»

وتابع أن البوستر الخاص بمسلسل «عتبات البهجة» للفنان الكبير يحيى الفخراني، الذي يحتوي على إشارة المحبة بلغة الصم والبكم، هو علامة إيجابية أخرى تُظهر اهتمام صناع الدراما بقضية ذوي الهمم.

وأردف أن الشركة المنتجة للمسلسل، أعلنت عن ترجمته بلغة الإشارة؛ لتوفير الإتاحة لأكثر من 7.5 مليون مواطن مصري من الصم وضعاف السمع.

 

اقرأ المزيد:

خيري رمضان يدلي بصوته بلجنة المغتربين في مدينة الإنتاج الإعلامي

أبناء حولوا منزل والدتهم المتوفاة إلى مطبخ خيري في رمضان: صدقة جارية

الكاتب الصحفي خيري رمضان في ندوة «نحن والإعلام»: السوشيال ميديا أتاحت صناعة المحتوى للجميع

خيري رمضان: تأهل المغرب لنصف نهائي المونديال رفع رأس العرب
بقلم حسن سمير